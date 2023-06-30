Бутик-отель появится в 2024 году

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Новый бутик-отель на улице Профсоюзной и туристический комплекс на месте бывшей Канатной фабрики Мейера на улице Леона Поземского планируют открыть в Пскове в следующем году. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, увеличение турпотока в Псковскую область «неизбежно влечет необходимость создания дополнительных мест размещения».

Марина Егорова отметила, что на Петербургском международном экономическом форуме между Псковской областью и инвесторами подписан ряд соглашений, в частности в туристической отрасли. Так, планируется построить гостиничный комплекс в Пушкиногорском районе.

Помимо этого, Марина Егорова отметила, что к 1 августа в Псковской области должны появиться семь модульных отелей, уже в этом году в них смогут заселиться первые туристы.

Ранее сообщалось, что строящийся «Бутик Отель Псков» на улице Профсоюзной будет иметь 33 номера, также в проекте предусмотрен ресторан и конференц-зал вместимостью до 50 человек.