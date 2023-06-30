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НовостиОбщество30 июня 2023 13:12

В Пскове облагородят три пляжные зоны

Источник:kp.ru
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Три пляжа в Пскове и один в Невельском районе обустроят до конца текущего года. Об этом сообщила председатель комитета по туризму Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам специалиста, в областном центре приведут в порядок городской пляж, Солдатский пляж и пляж под мостом Александра Невского со стороны улицы Владимирской.

На городской пляж привезут новый песок, а на солдатском установят деревянный настил и лежаки. Пляж под мостом планируют выровнять, подсыпав песок, а также установить лежаки и зонты.

На каждом из пляжей появятся нестационарные точки питания и точки проката пляжного инвентаря. В Невельском районе благоустройство ожидает пляж у санатория «Голубые озёра».

На эти цели комитет по туризму выделит 107 миллионов рублей.