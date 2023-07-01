С 3 июля в Псковской области начнет действовать запрет на фейерверки

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С 3 июля в Псковской области вступит в силу закон главы региона Михаила Ведерникова о запрете на использование фейерверков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«По решению регионального оперативного штаба в регионе будет введен запрет на запуск фейерверков», — заявил губернатор.

Под исключение попадают только хлопушки и бенгальские огни. Такое решение Ведерников объяснил тем, что в регионе у большинства людей хлопки и взрывы ассоциируются «совсем не с праздником».

«Кроме этого, в городе в отпуске и на лечении находится много наших военнослужащих. Они также воспринимают такие звуки соответствующим образом», — отметил глава региона.

Запрет будет предполагать и определенные штрафы: физлица заплатят до 5 тысяч рублей, юридические лица – до 500 тысяч рублей.