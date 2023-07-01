С погибшими при подавлении попытки мятежа вертолетчиками простились в Островском районе

Фото: телеграм-канал Дмитрия Быстрова

В Островском районе прошли похороны двух вертолётных экипажей. Вертолетчики погибли при исполнении воинского долга во время подавления попытки мятежа, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

«Горестный день сегодня для Островского района. <...> На последний поклон пришли родные и близкие, однополчане и командование нашего доблестного соединения, наши депутаты, представители муниципальной власти, духовенство. Искренние соболезнования и слова поддержки семьям. Героям – Царствие небесное и Вечная слава!», – сообщил чиновник.

Ранее «Комсомольская правда в Пскове» сообщала о гибели двух псковских лётчиков при подавлении попытки военного мятежа.