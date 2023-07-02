100-летний юбилей отметила жительница Псковского района Зинаида Иванова

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В Псковском районе, деревне Шахницы, отметили 100-летний юбилей Зинаиды Ивановой, сообщает глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своем Telegram-канале.

«Уникальная женщина, добрая, отзывчивая, очень оптимистичная по жизни, несмотря на то что ей пришлось пройти немало испытаний», – написала Наталья Фёдорова.

Кроме этого, оказалось, что Зинаида Иванова является коренной жительницей деревни Шахницы. Здесь она родилась в 1923 году, окончила три класса сельской школы и пережила войну.

«Во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории района жителям приходилось очень сложно, немцы сгоняли мирное население на принудительные, тяжёлые работы. В 1943 году вместе с односельчанами Зинаида Иванова попала в концлагерь под Лугой, из которого после освобождения вернулась домой», – отметила Наталья Федорова.

Жизнь после общей победы у Зинаиды Иваной началась счастливо – со свадьбы. А далее ее ждали более полсотни лет, которые она посвятила семье и труду.

«За время трудовой деятельности Зинаида Дмитриевна работала бригадиром полеводческой бригады, заведующей фермой, телятницей. Общий стаж – более 50 лет. Зинаида Иванова награждена медалью «Мать героиня», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями Великой Победы и другими наградами. В семье Ивановых родилось пятеро детей: три мальчика и две девочки. Все дети выросли достойными гражданами нашей страны и хорошими помощниками для родителей», – рассказала глава муниципалитета.

«Здоровья, мира, добра и благополучия!», – пожелала Наталья Федорова долгожительница Шахниц.