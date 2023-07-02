Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июля 2023 18:54

Псковский губернатор отменил особый противопожарный режим в регионе

Источник:kp.ru
.

.

В Псковской области вышло постановление губернатора Михаила Ведерникова об отмене противопожарного режима с 2 июля. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

«Отменить с 2 июля 2023 года особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства Псковской области от 13 июня 2023 года № 253 «Об установлении особого противопожарного режима на территории в Псковской области», – отмечается в постановлении.

Особый противопожарный режим в Псковской области ранее был продлен до 4 июля.