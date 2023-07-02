На границе трёх государств в Псковской области состоялась 64-я встреча делегаций

2 июля в Себежском районе состоялась 64-я встреча делигаций России и Беларуси на Кургане Дружбы. Всего на границе трёх государств собралось порядка 5 тысяч человек в память о героическом подвиге советского народа.

Россияне и беларусы, ветераны и молодёжь, по-традиции встретились на стыке трёх государств России, Беларуссии и Латвии. Ранее ветераны-подпольщики, а теперь и их правнуки собрались на традиционной встрече.

«Кому, как не молодёжи, принимать у наших героев эстафету, изучать нашу общую историю, историю Великой Отечественной войны, нашей Победы, защищать её. Вы видите, что происходит в мире, поэтому они должны быть готовы и делать это лучше всех остальных», – ранее отметил Михаил Ведерников.

Напомним, партизаны и подпольщики провели первую встречу на кургане 3 июля 1959 года. Холм насыпали из земли, взятой с могил погибших земляков (он находится на территории Латвии). От холма в стороны трёх стран ведут аллеи, на каждой из которых установлены монументы погибшим и замученным врагом в военные годы партизанам.