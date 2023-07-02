Визуализацию проекта благоустройства площади перед аэропортом представили в Пскове

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Визуализацию концепции благоустройства привокзальной площади Международного аэропорта имени княгини Ольги представили в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Отметим, что вчера, 1 июля, глава Псковской области Михаил Ведерников обсудил вопросы функционирования и развития дорожно-транспортного комплекса региона с помощником президента России Игорем Левитиным и председателем комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым во время их визита в Псковскую область.

В ходе рабочей поездки был осмотрен псковский аэропорт, который благодаря инвестору постепенно модернизируется. Губернатор поблагодарил Игоря Левитина за поддержку в возрождении пассажирских авиаперевозок в регионе. Кроме того, в ходе обсуждения были рассмотрены перспективы постепенного развития всего аэропортового комплекса.

Были рассмотрены планы по обустройству площади, прилегающей к зданию аэропорта. Отметим, что проект капремонта улицы Германа и Островского переулка с благоустройством привокзальной площади полностью готов, а экспертиза пройдена. Деление пространства на зоны позволит разделить транспортные потоки и обеспечить безопасность.

Игорь Левитин обратил внимание, что проект важен, в частности и для развития туризма в регионе. Он выразил готовность оказать содействие в его поддержке.