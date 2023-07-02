Символичный арт-объект создали участники лагеря «Курган Дружбы» в Себежском районе

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Арт-объект «Дуб Дружбы» создали участники 64-й международной встречи на Кургане Дружбы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в совете по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе.

Декоративный дуб высотой около 2,5 метров поставили участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» совместно с представителями Совета по молодёжной политике.

«Крона дерева выполнена из листьев расцветки флага двух государств, таким образом, россияне видят в ней триколор, а белорусы флаг своего государства», - отметили в совете по молодёжной политике.

Ветераны, прибывшие на встречу, отметили, что появление «своего» дуба на Кургане Дружбы очень символично, поскольку Латвийская сторона, где расположено настоящее дерево, на протяжении последних нескольких лет отказывается участвовать в памятных мероприятиях.