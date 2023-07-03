3 июля в Псковской области ожидаются кратковременные дожди

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Переменная облачность ожидается в Псковской области сегодня, 3 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

В большинстве районов ночью, а днём местами ожидаются кратковременные дожди. Местами также ожидаются грозы. Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду, днём местами порывистый.

Средняя температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14 градусов, днём будет колебаться от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.