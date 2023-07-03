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НовостиОбщество3 июля 2023 4:52

Участники Кургана исполнили песни у традиционного Костра Дружбы в Себежском районе

Источник:kp.ru
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В завершении Кургана Дружбы участники исполнили песни пол гитару у Костра Дружбы. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Это был очень душевный, приятный и добрый финал 64-й международной встречи», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что ключевой задачей мероприятия является сохранение и передача истории, памяти и традиций уходящих героев новому поколению, которые, в свою очередь, будут всё это нести дальше, уже своим детям.

«Сделали общее фото на память. Желаю всем участникам хранить его и помнить, что за их плечами – сотни друзей, которые всегда протянут руку помощи и дружбы», — заключил глава региона.