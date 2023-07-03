В Великих Луках требуются кандидаты на службу в полицию

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На ряд вакантных должностей в ОМВД России по городу Великие Луки требуются кандидаты. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидатов из Великих Лук на должности полицейского (водителя) отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашают на службу в ОМВД по городу Великие Луки. Помимо этого, требуются кандидаты на должность следователя и помощника следователя следственного отдела.

Отметим, что лица, принятые на службу, получают достойную заработную плату. Кроме того, им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, а также различные виды материального поощрения и возможность бесплатного обучения в высших образовательных заведениях МВД России. Также сотрудники и члены их семей обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках.

Предпочтение отдаётся лицам, отслужившим в ВС РФ. По всем вопросам стоит обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД России по городу Великие Луки по адресу: Великие Луки, проспект Октябрьский, дом № 30/14, кабинет № 9, контактный телефон: (8 81153) 5-27-81.

Помимо этого, требуется также кандидат на вакансию инспектора в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки. Требования к соискателю: владение ПК и офисной техникой, высшее образование. Обязанности: оказание государственных услуг в сфере миграции. Обращаться по телефону: (8 81153) 4-02-01.