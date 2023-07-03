Воскресные рейсы из Пскова в Калининград и Минводы отменены до конца месяца

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Со 2 по 30 июля отменены воскресные авиарейсы по маршруту «Минеральные Воды — Псков — Калининград — Псков - Минеральные Воды». Об этом сообщается на сайте аэропорта Пскова имени княгини Ольги.

Соответственно весь июнь перелёты между Минеральными Водами, Псковом и Калининградом будут совершаться только по средам и субботам.

Отметим, что из Минеральных Вод самолёт вылетает в 8:35, в Пскове он приземлится в 12:40 и в 13:40 отправится в Калининград. Прибытие в Калининград состоится в 14:35 по местному времени.

Из Калининграда самолёт отправляется в 15:35, с прибытием в Псков в 18:35. Из аэропорта имени княгини Ольги он взлетает в 19:35 и приземляется в Минеральных Водах в 23:35.