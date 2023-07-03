В Пскове постепенно запускают самую мощную котельную

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Постепенный запуск котельной Северо-Восточного промышленного узла (СВПУ) начался в Пскове сегодня, 3 июля, с 8:00. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

С 8:00 «Псковские тепловые сети» постепенно запускают котельную СВПУ. Она обеспечивает горячей водой Запсковье, Любятово и Центр. Примерно во второй половине дня горячая вода начнёт поступать к жителям.

«Все глобальные работы, которые могли повлиять на подачу горячей воды, завершены, ревизия котельного оборудования произведена, запуск прошёл в штатном режиме. Теперь все зависит от грамотной и слаженной работы управляющих организаций, которые должны провести работы на внутридомовых сетях и подготовить их к приёму ресурса», – отметили в пресс-службе администрации.