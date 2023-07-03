Глава Пскова поздравил с профессиональныи праздником сотрудников ГИБДД

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Работы у вас всегда хватает. И с каждым годом ваша роль в безопасности на дорогах только растет. Тем ценнее ваши опыт и знания, умение просчитывать ситуации наперед и принимать своевременные меры для снижения числа аварий и травм», — отметил глава Пскова.

Борис Елкин также выразил надежду, что псковские дороги станут безопаснее, а законопослушных водителей и пешеходов станет больше и поблагодарил специалистов за успешное сотрудничество.