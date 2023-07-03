Сотрудники МЧС в Пскове спасли упавшего в люк котёнка

Фото из группы: «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова»

Упавшего в канализационный люк котёнка вытащили псковские сотрудники МЧС в микрорайоне Овсище. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Овсище вначале пытались достать детёныша самостоятельно, всячески придумывая новые пути для спасения малыша. Однако, без помощи спасателей не обошлось.

«На место происшествия приехали сотрудники МЧС и вызволили котёнка из канализации. Огромное спасибо спасателям за чуткость и понимание, в этой профессии нет случайных людей. Есть только герои. И не важно, чью жизнь спасать. Спасибо, что вы есть, ребята!» – отметили в группе.

Вызволенный из западни малыш оказался не ручным, поэтому спасатели отпустили его в подвал.