Свыше 130 самокатчиков получили штраф в Пскове с начала сезона

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С начала сезона сотрудники Госавтоинспекции в Пскове выписали штрафы более 130 водителям самокатов. Об этом заявил начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Псковский телеграм Online».

По словам специалиста, больше всего штрафов выписано за то, что самокатчики переезжают пешеходные переходы, а не проходят пешком.

Владимир Папорт напомнил, что с 1 марта в ПДД внесли изменения по которым статус самокатов, электросамокатов, моноколес, гидроскутеров и других средств передвижения определяется как средства индивидуальной мобильности.

Велосипедисты также часто не соблюдают правила, по словам эксперта. Владимир Папорт напомнил, что в Пскове запрещено движение велосипедов по мосту 50-летия Октября, его необходимо переходить пешком.