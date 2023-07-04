Четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации

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Прощание с псковскими героями, погибшими при исполнении воинского долга, прошло в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
Прощание прошло с военнослужащими:
— Гвардии лейтенантом
Андрусом Трейем;
— Гвардии младшим лейтенантом
Анатолием Кандогиным;
— Гвардии младшим сержантом
Сергеем Степановым;
— Гвардии рядовым
Алексеем Стакановым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку», —заверил глава региона.