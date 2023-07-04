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НовостиОбщество4 июля 2023 4:46

Четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации

Источник:kp.ru
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Прощание с псковскими героями, погибшими при исполнении воинского долга, прошло в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Прощание прошло с военнослужащими:

— Гвардии лейтенантом

Андрусом Трейем;

— Гвардии младшим лейтенантом

Анатолием Кандогиным;

— Гвардии младшим сержантом

Сергеем Степановым;

— Гвардии рядовым

Алексеем Стакановым.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку», —заверил глава региона.