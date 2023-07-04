В Пскове утвердили программу повышения рождаемости на 2023-2025 годы

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Программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы утвердил глава региона Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Для поддержки молодых семей будут приняты следующие дополнительные меры:

—единовременная денежная выплата в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка;

— ежемесячная региональная выплата 1,5 тыся рублей для женщин в возрасте до 25 лет при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года и до достижения ребёнком возраста 1,5 лет;

— освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребёнка и до достижения ребёнком возраста 3-х лет;

— погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тысяч рублей семьям при рождении первого ребёнка.

На реализацию данной программы выделено 50 миллионов рублей. «Вопрос согласован с Псковским областным Собранием депутатов.Благодарю А.А. Котова и коллег депутатов за поддержку», — заключил глава региона.