4 июля в Псковской области оижадается до +25 градусов тепла и дожди

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В Псковской области 4 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит до +20...+25 градусов, ночью ожидается всего до +8...+13 градусов.

В Пскове существенных осадков не будет. Температура днем составит до +22...+24 градусов, ночью ожидвется всего до +11...+13 градусов. В Великих Луках: преимущественно без осадков. А средняя температура днем составит до +23...+25 г градусов, ночью ожидается всего до +9...+11 градусов.