В псковском планетарии поставят спектакль за счёт средств фонда Президентских грантов

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Интересный спектакль покажут в планетарии Пскова благодаря победе в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Автономная некоммерческая организация «Время творить» победила в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и получила 1,3 миллиона рублей на совместный проект Детской школы искусств и Псковского планетария «Маленький принц».

«Это будет детский спектакль по одноименному рассказу Антуана де Сент-Экзюпери. Актерами станут ученики театрального отделения ДШИ, а объемной декорацией — купол планетария. Специально для постановки будут созданы уникальные авторские куклы и эксклюзивная музыка», — уточнил глава города Борис Елкин. Он также добавил, что новый спектакль смогут увидеть все дети Псковской области.