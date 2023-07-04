В музей-гостинице Псково-Печерского монастыря завершаются фасадные работы

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области »

Фасадные работы на объекте «Музей-гостиница Псково-Печерского монастыря» подходят к концу. Об этом сообщил Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

На данный момент выполняется благоустройство территории вокруг здания. Кроме того, специалисты завершают монтаж инженерной системы и коммуникаций.

Напомним, музей-гостиница Псково-Печерского монастыря, построенная в 1893 году, является памятником средовой архитектуры. Историческое здание располагается по адресу: город Печоры, улица Международная, дом 3

Отметим, что гостиница Псково-Печерского монастыря строилась в конце XIX века при участии ныне прославленного в лике Святых старца Симеона (Желнина). Со второй половины XX века в здании размещались в разное время поликлиника, затем филиал Псковского музея-заповедника, музей Псково-Печерского монастыря.

После реконструкции будет воссоздан исторический облик здания и цвета фасадов. Интерьеры специалисты планируют оборудовать под музейные экспозиции. Появятся стены – трансформеры для передвижных выставок и 3D-визуализации, устройства для поддержания температурно-влажностного режима.