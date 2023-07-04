Фестиваль «Знак русского» в Усвятском районе посвятят купальским традициям

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Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» имени Ольги Сергеевой пройдет в Усвятском районе 8 июля. Его посвятят купальским традициям. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Мероприятия традиционно состоятся на поляне перед домом известной усвятской исполнительницы Ольги Сергеевой в деревне Церковище.

Перед гостями выступят фольклорные коллективы Псковской области и гости из Санкт-Петербурга: фолк-поп-группа «ЙОГА» и фольклорный ансамбль «Старая деревня». Хореографические коллективы «Энергия» и «Журавушка» покажут публике свои номера.

В Церковище приедет также ученица Ольги Сергеевой, заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. Она исполнит несколько песен, а также расскажет о жизни и творчестве Ольги Сергеевой. В завершение праздника фольклорные коллективы будут водить большой хоровод под купальскую песню из репертуара Ольги Сергеевой «Червонная роза, не стой ле дороги».

Помимо этого, на традиционном конкурсе «Складчина» участники продемонстрируют свои конкурсные блюда, приготовленные по старинным рецептам.