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НовостиОбщество4 июля 2023 8:32

Псковичам предложили отгадать археологическую фотозагадку

Источник:kp.ru
Фото из группы Археологического общества Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы Археологического общества Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Псковские археологи предложили жителям Пскова отгадать, что за древний металлический предмет изображен на снимке. Фотографию необычного объекта опубликовали в группе «Археологическое общество Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты решили оставить небольшую подсказку для псковичей: «Если потрясти, он шумит».

Археологи обнаружили металлический предмет в Печорах при раскопках на Псковской улице, которая начинается от ворот Псково-Печерского монастыря и ведёт в сторону Пскова. Известно, что необычная находка обнаружена в культурном слое XVII-XVIII веков.