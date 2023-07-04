В песке на городском пляже в Великих Луках обнаружили опасные бактерии

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Проверка воды в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук показала соответствие гигиеническим нормативам, но содержание общих колиформных бактерий, в частности E.coli, в песке на пляже превысило норму в десять раз. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Похожая ситуация сложилась и в детском оздоровительном лагере «Космос», расположенном в Великолукском районе у деревни Урицкое (акватория озера Урицкое). Отмечается, что качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства по показателю Enterococcus. Норма превышена в 3,9 раза.

Такие места непригодны для отдыха псковичей. Результаты лабораторных исследований незамедлительно были отправлены в администрацию Великих Лук и в Центр детского отдыха и оздоровления для принятия мер по запрету эксплуатации зоны рекреации.