В Пскове приступили к съёмкам фэнтези-сериала «Этерна»

Фото: ПАИ

Съёмки второй части многосерийного художественного фильма «Этерна» идут в Пскове. Об этом сообщает ПАИ.

В связи с этим событием до 9 июля закрыта к посещению Покровская башня. «Просим учитывать это при планировании посещения объектов музея», – ранее написали в пресс-службе Псковского-музея заповедника.

Отметим, что «Этерна» — это российский приключенческий фэнтези-сериал. В основе кинокартины лежит цикл романов Веры Камши «Отблески Этерны». Первая серия была показана зрителям в январе 2022 года на «Кинопоиске». В 2023 году планируется показать весь первый сезон.