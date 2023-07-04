Псковский губернатор сообщил о покупке оборудования для «швейных войск»

Фото из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников. Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.

«Закупили оборудование для наших "швейных войск"– волонтёров, которые шьют вещи для наших бойцов-участников СВО», —написал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что региональному отделению общественного движения «Золотые руки ангела» передали швейные машинки. «Лично знаком с этими неравнодушными и талантливыми мастерами, которые в свободное от работы время шьют тактические носилки, стропы, подсумки и аптечки для бойцов», — пояснил глава региона.

Кроме того, швейные машинки отправились в Остров. Здесь для бойцов отшивают термобельё, тёплые флисовые толстовки, шапки и балаклавы.

«Весной, когда приезжал туда, волонтёры отметили, что с новым оборудованием их работа пойдёт намного быстрее. Уверен, теперь так и будет! Спасибо неравнодушным мастерам за такую важную и нужную работу!» - выразил благодарность губернатор.