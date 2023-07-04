Почти половина месячной нормы осадков выпала в Псковской области в июне

.

Почти 50 % от месячной нормы осадков выпало в Псковской области в июне. Об этом сообщает ПАИ.

«Несмотря на то что были те дожди, из-за которых некоторым из нас казалось, что их было очень много, это не так. По окончании месяца оказалось, что их было совсем не много. Несмотря на свою интенсивность, те дожди, которые были, не смогли перекрыть норму», – рассказала руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Эксперт отметила, что в июле, по предварительным прогнозам Росгидромета, количество осадков должно остаться в пределах нормы.Кроме того, Тала Нещадимова отметила, что в ближайшие дни погода будет все также неустойчива. Соответственно тёплые дни будут сманяться и более прохладными.