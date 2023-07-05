В городском культурном центре Пскова стартовал ремонт

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Пока творческие коллективы псковского ГКЦ находятся на каникулах, в здании проводится ремонт помещений. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В этом году ремонтные работы коснуться танцевального зала и балюстрады второго этажа.

«Полностью меняем электрику, обновляем потолок, стены и пол. Разбираем сцену, чтобы раскрыть в глубину находящиеся за ней колонны. Архитектурный стиль «сталинского ампира» подчеркнут потолочные плинтусы под лепнину», — уточнил Борис Елкин.

По его словам, в будущем здесь появится и новое световое оборудование. На данный момент специалисты уже тестируют новый прибор.

Борис Елкин отметил, что танцевальный зал ГКЦ очень востребован, поскольку здесь проходят выставки, новогодние елки, репетиции. «Поэтому работы планируем завершить к началу творческого сезона. А уже в октябре в обновленных интерьерах состоится исторический бал XIX века – проект-победитель грантового конкурса Росмолодежи», — подытожил Борис Елкин.