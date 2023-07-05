В Великих Луках появились декоративные фигуры в сквере Пушкина

Фото из газеты «Великолукская правда»

В сквере Пушкина установили декоративные фигуры, изображающие героев из сказок. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Сквер Пушкина является одним из излюбленных месть отдыха великолучан. Теперь площадка преобразилась благодаря победе в рейтинговом голосовании проекта «Формирование комфортной городской среды».

Подрядная организация провела обрезку деревьев и демонтировала старую детскую площадку. На её месте появился новый, более современный комплекс. Кроме того, в сквере оборудовали велопарковку и воркаут-зону, установили новое освещение и пешеходные дорожки.

Однако, основной фишкой сквера стали креативные зоны со сказочными героями Пушкина. В зоне отдыха разместились Царевна-лебедь, Золотая рыбка и Белочка.

Новые элементы уже привлекают любопытных прохожих. Однако, представители городской власти настоятельно просят великолучан не портить муниципальное имущество.

В сквере также установлены комфортабельные скамейки с табличками с QR- кодом, по которому можно перейти на сайт Культура.РФ и прочесть полные тексты знаменитых произведений Пушкина.

По информации от администрации города, в скором времени в рамках проведения работ по благоустройству в сквере появятся системы видеонаблюдения.