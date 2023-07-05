В Пскове состоится форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов»

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III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» пройдёт с 6 по 7 июля в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

Дата проведения форума организаторами выбрана не случайно. 7 июля 2019 года десять псковских церквей и соборов включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Храмы псковской архитектурной школы».

Участниками мероприятия станут представители различных сторон управления объектами всемирного наследия регионов РФ. К ним относятся органы исполнительной и законодательной власти, образовательные иучреждения культуры, научное сообщество и общественность.

В Псков приедут специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Татарстана, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Архангельской областей и других регионов России.

В рамках форума планируется обсуждение важных вопросов и обмен опытом в сфере сохранения, достижения общественного согласия, образовательных программ, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Участники форума могут принять участие в одной из секций:

1. Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне.

2. Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях.

3. Традиционные ценности как основа образовательных процессов.

4. Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве.

5. Круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

Межрегиональный форум позволяет не только обсудить сохранения объектов культурного наследия в теории, но и найти практические решения.

Мероприятие проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.Организаторами выступают: правительство Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» при поддержке Министерства культуры РФ, Института наследия имени Д. С. Лихачева, Псковской епархии Русской православной церкви, Национального комитета ИКОМОС, Россия, Союза реставраторов России.

Партнёрам форума являются: Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Псковский государственный университет.