Экс-начальница псковского отделения почты присвоила почти 500 тысяч рублей

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Экс-сотрудницу псковского отделения почтамта поймали на воровстве в крупном размере. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Спецслужбы выявили факт кражи средств у предприятия. Сообщается, что гражданкой было присвоено почти 497 тысяч рублей. При этом, сотрудница отделения почты внесла в отчётные данные ложную информацию, чтобы скрыть факт преступления.

Суд назначил виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, подсудимой придётся вернуть похищенные средства в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.