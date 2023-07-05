Псковичам предлагают совершить экскурсию-приключение по Поганкиным палатам

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Псковичей приглашают 9 июля в 14:00 на новую авторскую экскурсию-приключение по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Экскурсия называется «Дом, который построил Поганкин». В рамках мероприятия посетители смогут окунуться в атмосферу купеческих палат, наполненных историями о жизни их обитателей.

Кроме того, участников экскурсии ждет путешествие по всем трем этажам палат. Совместно с сотрудникам музея они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров и узнают историю семьи Поганкина.

Кроме того, псковичи и гости города узнают, почему Поганкин сколачивал капитал и строил крепкие палаты, в которых семья прожила чуть более 30 лет. Музейщики поведают участникам легенды о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности, которые раскроют секреты псковского Торга.

Местом проведения экскурсии будет главное здание музея по адресу: улица Некрасова, дом 7.

Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефону: 8 (8112) 66 33 11.