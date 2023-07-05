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НовостиОбщество5 июля 2023 8:29

Псковский музей-заповедник проведёт акцию в честь Дня семьи, любви и верности

Источник:kp.ru
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Традиционная акция «Музейная ромашка», посвящённая Дню семьи, любви и верности, состоится в Псковском музее-заповеднике в 13:00 8 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

Посетителей ждёт тематическая экскурсия, раскрывающая тему любви и верности в произведениях древнерусского искусства и живописи XIX века.

«У Дня семьи, любви и верности есть собственный символ – это ромашка. Во время праздника принято дарить девушкам именно эти цветы, а также "февроньки" – открытки с изображением ромашек. Приглашаем всех желающих окунуться в атмосферу любви, лета и тепла!» – пояснили в культурном учреждении. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Некрасова, 7 (в главном здании музея).

Вход на праздник будет платным. Записаться можно по телефонам: 8 (811) 229-22-60 и 8 (911) 358-08-16.