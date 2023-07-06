В Пскове для транспорта будет закрыт участок улицы Труда

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Участок улицы Труда в Пскове закроют для транспорта сегодня, 6 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

С 6 по 8 июля будет перекрыт участок от улицы Звездной до кольцевого перекрестка со стороны ГИБДД. С 10 по 15 июля ожидается ограничение движения на участке от Текстильной до Звездной.

«При благоприятной погоде работы могут быть завершены раньше указанного срока», — подчеркнули в администрации.

В качестве объезда псковичам предлагают улицу Текстильную, Новоселов, Звездную, Инженерную, Юности и Сиреневый бульвар.