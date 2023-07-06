В Пскове начался ремонт фасада детской музыкальной школы №4

.

В здании на улице Советской, 85, где располагается Детская музыкальная школа №4, идут ремонтные работы. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В здании проводится ремонт кровли и фасада. В планах также заменить входную дверь и отремонтировать вестибюли.

«Каждый год мы выделяем средства на развитие наших учреждений культуры. В прошлом году купили для ДМШ №4 новые инструменты. В этом году поставили видеонаблюдение. Сейчас благодаря субсидии из областного бюджета делаем ремонт. В перспективе хотим обустроить небольшой концертный зал», — уточнил Борис Елкин.