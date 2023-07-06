6 июля на Псковскую область могут обрушиться дожди и грозы

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Сегодня, 6 июля, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Во второй половине дня и ночью ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер будет дуть южных направлений, во второй половине дня с переходом к западным, умеренный, при грозах порывистый. Средняя температура днем может составить до +25...+30 градусов, ночью ожидается до +12...+17 градусов.

В Пскове вечером и ночью прогнозируются кратковременные дожди, возможно с грозами. Температура днем может достигнуть отметки в +27...+29 градусов, ночью ожидвется всего до+14...+16 градусов.

Великолучан ночью также могут ожидать кратковременные дожди, возможна гроза. Температура днем по прогнозам синоптиков достигнет отметки в +27...+29 градусов, ночью ожидается до +15...+17 градусов.