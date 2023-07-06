В Печорском районе начал работу историко-культурный форум «Истоки»

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Всероссийский молодежный историко-культурный форум «Истоки» начинает работу в Печорах. Об этом сообщиои в пресс-службе правительства Псковской области.

Открытием форума станет смена «Семейные истоки». В ней примут участие 94 родителя и 70 детей из сорока регионов России.

«Форум открыт для участников из всех субъектов. В прошлом году ребята приехали из более чем 72 регионов страны, включая новые. В этом году точные цифры будут известны по окончанию мероприятия: на некоторые смены набор еще продолжается», – рассказал руководитель программы «Роспатриот» Росмолодёжи Иван Радько.

Структура программы каждой смены состоит из образовательной части. В частности, это встречи со спикерами и лидерами общественного мнения. Помимо этого, будут и экскурсии с «элементами полезной программы».