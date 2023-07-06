Многодетная семья Крыловых из Печор получит автомобиль

В число десяти победителей многодетных семей, которые получат автомобиль «Газель NEXT», вошла и семья Крыловых из Печор. Об этом сообщила газета «Печорская правда».

В семье Сергея и Татьяны Крыловых пятеро детей. Даниил, Иван, Алиса и Михаил учатся проходят обучение в школе, а младший сын, Андрей, пока ходит в детский сад. Сергей Крылов работает мастером по установке телекоммуникационного оборудования, а Татьяна занимается детьми.

«Мы очень рады, что государством реализуются действенные меры поддержки многодетных семей. И автомобиль нам очень пригодится. Дело в том, что двое наших сыновей учатся в Пскове в специальной школе для слабослышащих детей. Каждый день приходится возить мальчишек в областной центр и обратно. Так что новый автомобиль, тем более вместительный, большое подспорье. И благодарим за поддержку всех, кто помогал нам участвовать в конкурсе», - поделилась Татьяна Крылова. В скором времени Крыловым вручат ключи от нового автомобиля.

Отметим, что 5 июля были подведены итоги регионального конкурса многодетных семей. Всего более 40 многодетных семей из региона претендовали на звание лучших.