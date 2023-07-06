В Псковской области появятся четыре новые школы в 2024 году

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Четыре новые школы откроются в Псковской области в 2024 году. Об этом сообщает ПАИ.

Информацию сообщил в своём докладе на 23-й сессии Псковского областного Собрания депутатов врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

По его словам, на данный момент идёт строительство школы на 525 мест в Пскове на улице Киселёва (срок ввода – 2024 год), строится школа на 825 мест в Гдове (срок ввода – 2024 год), школа на 825 мест в Себеже (срок ввода – 2024 год). Кроме того, идёт строительство школы на Запсковье на 1000 мест в рамках концессионного соглашения (срок ввода – 2024 год).

Помимо этого, продолжается модернизация четырёх школ в приграничных районах (общей мощностью 855 мест в срок до 2024 года).