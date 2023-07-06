На псковской таможне остановили гражданина Украины с оружием

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Пневматическое оружие и компьютерную технику попатылся ввезти в Псковскую область гражданин Украины через пункт пропуска в Бурачках Себежского района. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообшили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На пограничном контроле на вопрос сотрудников таможни о наличии в автомобиле запрещенных к перемещению через границу предметов гражданин ответил отрицательно. Однако, в ходе досмотра в багаже среди личных вещей, сотрудники таможни обнаружили пневматические ружье и пистолет, прицел ночного видения для ружья, бинокль и свыше 80 комплектующих для компьютерной техники. По предварительным данным стоимость выявленных предметов составляет около 2 миллионов рублей.

Выявленный товар будет проходить экспертизу для выяснения дальнейших процессуальных действий.