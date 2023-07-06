Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства» установили в Псковской области

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Звание «Заслуженный работник лесного хозяйства» утвердили в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Звание могут получить граждане РФ, которые являются работниками организаций лесного хозяйства независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Псковской области.

Звание будет устанавливаться за личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по использованию и сохранению лесов, созданию условий для многоцелевого и рационального использования лесов с сохранением их полезных функций и биологического разнообразия, обеспечению повышения продуктивности и улучшению качества лесов, управлению в области лесных отношений, подготовке квалифицированных кадров для лесного хозяйства.

В течение календарного года звание смогут получить не более 10 человек. Псковичам, которые будут удостоены звания, выплачивается единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей. Дополнительные средства на эти цели будут ежегодно предусматриваться в областном бюджете.