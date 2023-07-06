Реставрация завершилась в подклетах Елизаровского монастыря в Пскове

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Завершена реставрация подклетов (нижних нежилых этажей) в Палате на подворье Елизаровского монастыря. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Кроме того, на нижних этажах специалисты установили подсветку.

«Ремонтно-реставрационные работы проводятся с приспособлением здания для современного использования. Решены задачи проекта реставрации: сохранение подлинных элементов памятника, адаптация его для современных нужд подворья», — отметили в организации.

В ходе реставрации была проведена консервация, необходимая для сохранения аутентичных конструкций каменного объёма. Кроме того, был проведён ремонт позднего рубленого объема с локальной стилизацией элементов декора и типов отделки на конец XIX – начало XX века и ремонт поздних пристроек.

«Палаты на подворье Елизаровского монастыря являются уникальным образцом гражданской постройки, включающей в себя архитектурно-конструктивные элементы церковной архитектуры», — отметили реставраторы.