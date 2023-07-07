Орденоносцы спецоперации и их семьи смогут бесплатно получить участки под строительство

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В рамках дополнительных мер соцподдержки участников спецоперации и их семей, у этих категорий граждан появилось право на однократное первоочередное бесплатное предоставление земельных участков для жилищного строительства. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Соответствующий нормативный правовой акт депутаты регионального парламента приняли на июльской сессии. В законе прописано, кто из участников спецоперации сможет воспользоваться новой мерой поддержки.

В частности, это военнослужащие, участники добровольческих формирований, лица, проходящие службу в войсках нацгвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе спецоперации на Украине

В случае гибели участника спецоперации право на получение земельного участка под строительство получают члены его семьи. Например, родители, невступившие в повторный брак супруги, дети до 18 лет и старше, если ребёнок имеет статус инвалида либо проходит обучение в очной форме.

Кроме того, в законе уточняются уже действующие ранее меры соцподдержки. В частности, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и военные пенсионеры имеют право на однократное первоочередное получение в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства.