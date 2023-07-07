Псковские сироты-участники спецоперации получат жилье в первую очередь

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Депутаты дополнили региональное законодательство положением о преимущественном праве на обеспечение жилья лиц из числа детей-сирот, которые принимали участие в спецоперации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псквского областного Собрания депутатов.

Отметим, что дополнительные соцгарантии для этой категории граждан предусмотрел федеральный законодатель.

Бесплатную квартиру от государства или соцвыплату в формате жилищного сертификата в приоритетном порядке получат граждане со статусом дети-сироты которые участвуют в спецоперации на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.