У театра танцев «Русские узоры» появится большой зал для репетиций

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

У Заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» появится большой репетиционный зал. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В помещении на данный момент идет ремонт. Специалисты меняют электропроводку и систему отопления, ровняют пол. В последствии его застелют специальным покрытием для хореографических классов и сделают косметический ремонт стен. «В зале будет больше света, зеркал и новые танцевальные станки. Рядом с ним оборудуют раздевалки и зону отдыха», — рассказал Борис Елкин.

Отметим, что Дом Офицеров являются одним из учреждений культуры, которое поэтапно обновляется. «За два года отремонтировали помещение малого концертного зала - излюбленное место встречи клуба "Рио-Рита", поменяли покрытие пола в большом концертном зале и поставили новое световое оборудование. В этом году установили 660 новых кресел», — пояснил глава города.