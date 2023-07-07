В Псковском Перинатальном центре в июне родилось четыре двойни

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В июне в Перинатальном центре появились на свет 288 малышей, в частности 163 мальчика, 125 девочек. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

«Поздравляем всех мам и пап с этим радостным событием в жизни! Желаем много сил и энергии в необыкновенном путешествии под названием родительство», — отметили в центре. Кроме того, врачи поблагодарили родителей за доверие к Перинатальному центру.

«Мы гордимся доверием, которое вы оказываете нам, и продолжим и дальше предоставлять вам высококачественную медицинскую помощь и поддержку», — подчеркнули в медучреждении.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы.