Уполномоченный по правам ребенка предложила открыть в Пскове центр дневного прибывания для детей с ОВЗ

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым предложила открыть центр дневного пребывания для детей с ОВЗ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Такой центр мог бы разместиться в Центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Тогда у родителей появилась бы возможность на несколько часов оставить ребенка с инвалидностью в дневное время. Михаил Ведерников положительно оценил инициативу омбудсмена.

За два дня пребывания в Псковской области Мария Львова-Белова вместе с командой успела нанести визит в 13 учреждений для детей-сирот и детей с инвалидностью и органы системы профилактики.

«Отмечу заинтересованность сотрудников при работе с детьми, отсутствие формального подхода», — подчеркнула Мария Львова-Белова. Кроме того, специалист оценила работу правительства Псковской области в области развития добровольчества и патриотического воспитания молодежи.

Также эксперт представила губернатору четыре стратегические программы, которые ранее поддержал глава государства. Одна стратегий «Подростки России» позволяет создавать пространства для полезного времяпровождения молодого поколения. Кроме того, ведётся психологическая и юридическая помощь для молодёжи.

«На сегодняшний день открыто 24 подобных пространства. Мы помогаем с организацией процесса, приобретением оборудования, проработкой методической составляющей, обучением специалистов», — поделилась Мария Львова-Белова. «Обязательно этот проект возьмем в работу», — уточнил глава региона.

Еще один проект — «Дети в семье». Необходимую методическую поддержку готовы оказать уполномоченный по правам ребенка в работе с семьями в сложной ситуации. Такой подход будет способствовать сокращению числа малышей в домах ребенка.

Глава региона также рассказал о мерах поддержки семей в Псковской области. Так, например, в части поддержки многодетных семей 4-й год подряд на конкурсной основе распределяются микроавтобусы. А недавно принята программа поддержки молодых мам до 25 лет при рождении первого ребенка.

Уполномоченный при президенте РФ по правам детей назвала региональные инициативы очень важными. «На постоянной основе такого нет даже в некоторых богатых регионах страны. Важно, что есть четкие критерии отбора победителей, это дает стимул семьям всесторонне развиваться», — отметила Мария Львова-Белова.