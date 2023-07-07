Проведение рыболовного фестиваля «Псковская уха - 2023» запланировано на 22 июля

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Это будет 18-й рыболовно-спортивный фестиваль «Псковская уха – 2023». В этом году он пройдёт 22 июля. Об этом сообщается в группе «Рыболовнаясемья.РФ» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт на левом берегу реки Великой в акватории от церкви Климента Папы Римского и вниз по течению до завода радиодеталей. Регистрировать рыболовов будут на улице Красноармейской у церкви Климента Папы Римского.

Поучаствовать в соревновании могут все желающие, не взирая на возраст и пол. Единственное условие соревнований: участники будут поделены на две возрастные группы: дети до 12 лет включительно и от 13 лет и старше.

Организаторы подчеркнули, что число болельщиков на фестивале не ограничено. Рыболовы могут ловить на любые снасти, которые разрешены правилами любительского рыболовства: спиннинг, поплавок, донка.Кроме того, рыболовы могут использовать любые приманки. Однако, ловить рыбу можно только с берега, заходить в воду спортсменам запрещено.

К зачёту принимается вся рыба, которая разрешена правилами любительского и спортивного рыболовстваи щука и судак от 40 сантиметров. Улов, который не принимается к зачёту, должен быть отпущен обратно в водоём.

До взвешивания рыба остаётся у участников, а затем сдаётся судье. Судейская коллегия взвесить улов по трём номинациям с разным зачётом: «спиннинг», «поплавочная удочка», «донка (фидер)». Затем пойманную рыбу вернут рыболовам.

С 8:00 до 8:45 будет проходить регистрация участников, затем начнётся открытие фестиваля. Старт запланирован в 9:00, с 9:30 до 10:30 пройдут соревнования среди детей до 12 лет.

На 12:00 запланировано ловля рыбы будет закончена. Затем участников ждёт подведение итогов. В 13:00 запланировано награждение победителей и закрытие фестиваля.