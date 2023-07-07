От мусора в Псковской области очистили около 70 километров прибрежных зон

.

В рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России», мероприятия по очистке берегов водных объектов успешно проводятся и в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В экологических субботниках поучаствовало свыше 1,6 тысячи участников, практически из каждого района области. Сотрудники муниципальных администраций, совместно с представителями образовательных учреждений и волонтерами проводят очистку прибрежных территорий от мусора и других загрязнений.

Основная цель акции «Вода России» – привлечь внимание широкой общественности к проблемам экологии и сохранения водных ресурсов. Псковская область активно поддерживает акцию «Вода России». Это свидетельство о том, что здесь ценятся и признаются экологические инициативы, а забота об окружающей среде является одним из приоритетов в развитии региона.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».